- 1/2
- 2/2
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا حثت ألمانيا على استثناء المشروعات الدفاعية الكبيرة من مساعيها لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية وإلا تضررت مصداقيتها التجارية.
ولم تحظر برلين رسميا الصفقات التي جرى التصديق عليها لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم مثل تلك الأسلحة في الوقت الحالي.
من جانبه، دافع وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، عن علاقات بلاده الوثيقة مع السعودية، اليوم الأربعاء، قائلا إنها تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن.
وقال هنت، خلال زيارة لبرلين: "العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما يسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وتابع: "أهداف بريطانيا وألمانيا واحدة لكننا بحاجة لمواصلة تلك العلاقة الاستراتيجية لضمان وجود صوت أوروبي على الطاولة لفعل كل ما بوسعنا من أجل السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.