اتفاق سعودي إماراتي... مصنع للمنتوجات والتجهيزات العسكرية في الرياض

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العسبر للصناعات العسكرية محمود محمد راشد الأميري، إن "الشركة تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في المملكة العربية السعودية وأنها حاليا ومن خلال مصنعها في الإمارات تحتفظ بعلاقات جيدة مع عدد من الجهات المختصة في السعودية وتزودها بتقنيات وآليات عسكرية"، وفقا لموقع "العين" الإماراتي.

© Photo / Press Service of the Ministry of Industry and Trade