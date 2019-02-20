الإمارات تبرم عقودا دفاعية بنحو 500 مليون دولار مع شركات دولية

أبو ظبي — سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية محمد الحساني إن الإمارات وقعت اليوم عقودا دفاعية مع شركات دولية، بلغت قيمها 1.99 مليار درهم إماراتي (نحو 500 مليون دولار)، من بينها عقد مع شركة "كورغان ماش زافود" الروسية قيمته نحو 2 مليون دولار.

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وقال الحساني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء إن الإمارات تعاقدت مع كورغان ماش زافود الروسية لتطوير ناقلات بي أم بي 3، بمبلغ 7.346 درهم (نحو 2 مليون دولار)".

وأضاف الحساني أن "إجمالي قيمة العقود الخارجية بلغ 1 مليار و993 مليون درهم (نحو 500 مليون دولار)".

في سياق متصل، تعرض شركة "كورغان ماش زافود" الروسية التابعة لمجموعة "هاي بريسجن ويبونز"، ضمن مشاركتها في معرض الدفاع الدولي بأبوظبي "آيدكس 2019"، الجيل الجديد من ناقلات الجند والمعدات المدرعة "بي تي 3إف"، المصممة على قاعدة المدرعة القتالية الشهيرة "بي إم بي 3"، والتي دخلت الخدمة في القوات المسلحة بعدد من دول المنطقة.