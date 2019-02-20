اسرائيل تصادق على بناء 464 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس، على بناء 464 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" المقامة على الأراضي الفلسطينية جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن لجنة التخطيط والبناء المحلية في البلدية، صادقت الإثنين الماضي على بناء 4416 وحدة سكنية في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن 464 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "غيلو" في حين أن باقي الوحدات ستقام في القدس الغربية، بينها كريات يوفيل وكريات مناحيم.

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ولفتت إلى أنه سيتم أيضا توسيع المنطقة الصناعية "عطروت" المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شمالي مدينة القدس الشرقية، في السنوات المقبلة من أجل "استيعاب عدد كبير من المكاتب لرجال الأعمال وإيجاد أماكن عمل".

ونقلت الصحيفة عن رئيس البلدية الإسرائيلية موشيه ليون، قوله:" أخبار مثيرة بالنسبة لي وللأزواج الشابة في القدس".

وكانت إسرائيل قد صعّدت من نشاطها الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية بداعي البناء غير المرخص.