الخارجية الأمريكية: لا جدول زمني بشأن الانسحاب من #سوريا

الخليج - د ب أ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لانسحاب قواتها المخطط له من سوريا. وجاء تصريح المتحدث روبرت بالادينو في بيان موجز في في الوقت الذي يخوض فيه مقاتلون أكراد قتالاً ضد تنظيم داعش لطرده من مئات الأمتار الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرته، وذكر بالادينو “ليس لدينا جداول زمنية لمناقشتها في الوقت الراهن”، وشدد على أن الانسحاب سوف يكون مدروسا ومنسقا”.

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