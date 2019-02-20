تراجع #مجلس_الشورى عن توصية خاصة بـ #حساب_المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية

تراجعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، عن توصيتها بمراجعة الفئات المستحقة التي لم يشملها حساب المواطن.

وعللت اللجنة قرارها، بحداثة الحساب وعدم مرور وقت كافٍ لتقييمه، وسحبت توصيتها من تقرير وجهة النظر الذي عرض أمس على المجلس ولم يقر الأخذ بالتوصية.

ودرست اللجنة الشوريَّة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي للعام المالي 38ـ1439 وأكدت أهمية معرفة رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم، وبينت منطقية مطالبات عدد من فئات المجتمع؛ وفقاً لـ”الرياض”.

ورأت أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم، كالطلاب الجامعيين الذين لا يُصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع، ومن أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة، وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية، والمرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة؛ ليُحسب لها كدعم خاص مستقل عن زوجها.