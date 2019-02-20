اليوم.. حسم استثناء الجهات الخيرية من “الرسوم” تحت قبة #الشورى

صحيفة الخليج الالكترونية

يحسم مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، مطالبة عبدالله الجغيمان بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية.

كما يناقش توصية عضوي الشورى نهاد الجشي وإقبال درندري ودعوة الوزارة إلى تقييم أداء وفاعلية آليات التعامل مع بلاغات الإيذاء والعنف الأسري وحماية المعنفات ومتابعتهن وفق مؤشرات محددة وتطبيق التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة، بحسب “الرياض”.

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وطالب عضو الشورى عبدالمحسن آل الشيخ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعنفات والأرامل ومن في حكمهم والترافع عنهم إن لزم الأمر بتعيين المختصين أو التعاقد مع مكاتب المحاماة المتميزة.

ومن المقرر أن يقدم توصيته بهذا الشأن في جلسة اليوم ليحسم المجلس قبولها أو رفضها، ومن التوصيات التي لم تحز على موافقة لجنة الأسرة والشباب” على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة توفير وتطوير برامج علاجية مجربة تحت إشراف كوادر بشرية متخصصة لتأهيل ضحايا العنف الأسري والاستغلال الجنسي للأطفال.