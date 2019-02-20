أسعار ومواصفات وموديلات سيارات Byd الصينية في مصر

بعد الركود الذي أصاب سوق السيارات المصري عقب تطبيق اتفاقية الاتحاد الأوروبي "الجات" مع الحكومة المصرية مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وتدشين المستهلكين حملة "خليها تصدي" التي طالبت بمقاطعة شراء السيارات الخاضعة للاتفاقية حتى انخفاض أسعارها، لا يزال هناك إقبال على شراء بعض السيارات الصينية ومنها بي واي دي BYD نظرا لأسعارها المناسبة التي تناسب الكثير من فئات المستهلكين، خاصة أنها أيضا تعتبر من السيارات الأكثر انتشاراً في أسطول شركتي "أوبر" و"كريم"، وأن هناك الكثير من المعارض التي تتيح بيعها بالتقسيط، ووجود معروض كثير من سيارات بي واي دي المستعملة للبيع بأسعار جيدة، وفقا للعين الإخبارية.

بي واي دي BYD أوتو هي شركة لتصنيع السيارات والمحركات والشاحنات، تأسست عام 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته، وتعتبر سادس أكبر شركة صينية لصناعة السيارات على أساس الوحدات المباعة، ويقع مقرها في شنجن، جوانجدونج، وفيما يلي نرصد لكم أسعار ومواصفات وفئات بي واي دي BYD، في مصر بعد تخفيض الجمارك، بفئتيها بي واي دي L3، بي واي دي F3، وهما الفئتان الأكثر شعبية في مصر، بجانب بي واي دي S5 التى تعد من الطرازات المبتعدة عن الفئات التجارية لإرتفاع سعرها، كما يمكنكم أيضا الاطلاع على أسعار السيارات في مصر 2019 بعد تخفيض الجمارك وحملة "خليها تصدي" حيث تقوم "العين الإخبارية" بتحديث هذا التقرير باستمرار ليواكب التغيرات التي تطرأ على الأسعار.

بي واي دي F3 هي سيارة سيدان متوسطة الحجم تتوفر في مصر بمحرك واحد من أربع أسطوانات بسعة 1500 سي سي، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وينتج محرك F3 قوة قدرها 108 أحصنة عند عزم دوران 134 نيوتن/ متر.

متوسط استهلاك الوقود لسيارة بي واي دي F3 هو 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر، ويتسع خزان الوقود إلى 50 لترا، وتنصح شركة بى واى دى باستخدام وقود 92 مع سيارتها، ويوجد بالسيارة نظام حقن الوقود الإلكترونى.

وتتميز بي واي دي F3، بنظام فرامل Drums بالإضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، وبالنسبة للهكيل الخارجي للسيارة، فيوجد به جنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، بالإضافة إلى إضاءة المصابيح الخلفية LED، وتحكم بالمصابيح الأمامية، ويبلغ سعر السيارة المانيوال في السوق المصري 189 ألف جنيه مصري.

توجد فئتان لسيارة بي واي دي L3 في مصر الأولى مانيوال، والثانية أوتوماتيك، والاثنتان متشابهتان في المواصفات ولهما محرك سعته 1500 سي سي، مع الاختلاف في بعض المميزات الداخلية التى تتميز بها الفئة الثانية (الفول أوبشن).

المواصفات المشابهة في الفئتين (مانيوال – أوتوماتيك): تأتى السيارة BYD L3 بمحرك 1500 سى سى يمنحك قوة حصانية قدرها 108 أحصنة، ويبلغ استهلاك الوقود 5.4 لكل 100 كم مع وجود خاصية حقن للوقود.

الفئة الأولى: بي واي دي L3 BYD مانيوال. السعر في السوق المصري 178 ألف جنيه مصري.

Advertisements

الفئة الثانية: بي واي دي A GLX L3 BYD أتوماتيك، السعر في السوق المصري 190 ألف جنيه مصري.

وفي فئة (بي واي دي A GLX L3 BYD أتوماتيك)، يوجد بها العديد من الكماليات بالاختلاف عن فئة المانيوال، فتحة سقف، مكيف هواء، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مصابيح خلفية LED، زجاج كهربائي، شاشة قياس 7 بوصة تعمل باللمس، نظام الملاحة وتحديد المواقع GPS، كاميرا للرؤية الخلفية، نظام صوتي بـ 6 سماعات، جنوط رياضية مقاس 15 بوصة، شبكة أمامية من الكروم، وفرش جلد وزر تشغيل المحرك بضغطة زر (بصمة).

بي وادي دي S5 هي سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم تم تقديمها مؤخرا في السوق المصري بمحرك سعته 1500 سي سي، وبقوة 156 حصانا وعزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/س، وحتى الآن توجد فئة واحدة في مصر لهذا الطراز.

يوجد بها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام الفرامل ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD مع برنامج التوازن الإلكترونى ESP، بالإضافة إلى نظام تنبية ضد السرقة، ومن أهم مميزات بي واي دي S5 BYD أنها مرتفعة عن الأرض، فتصبح مناسبة للشوارع المصرية التي يوجد بها بعض المطبات، وعدم استواء بعض الطرق الجانبية، كما يوجد بها مثبت السرعة فضلا عن توافر الكثير من نظم الرفاهية بداخلها.

يتوفر بالسيارة أيضا مصابيح أمامية LED ويوجد نظام ذكى لركن السيارة وسبويلر خلفى ونظام صوتي جيد، ومشغل أقراص مدمجة MP3/DVD ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، ويمكن التحكم فى نظام الصوت من عجلة القيادة وكمبيوتر للرحلات، ويبلغ معدل استهلاكها للوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلو متر، ويبلغ سعر السيارة في السوق المصري 319 ألف جنيه مصري.

أصبحت سيارات "بي واي دي BYD" الصينية، في الأعوام الأخيرة منافسا شرساً للطرازات الكورية، وخاصة هيونداي فيرنا الأكثر شعبية في الأسواق المصرية منذ فترة كبيرة، وذلك لأسعارها المنافسة وتوفر قطع غيارها بتكلفة معتدلة الأمر الذي جعل المستهلك المصري يصف سيارات بي واي دي BYD بالتجارية والاقتصادية، مما يجعل المنافسة شرسة بين السيارتين.

تتميز سيارات بي واي دي بتوفيرها في استهلاك الوقود، فضلا عن أن سعرها السوقي مناسب بنسبة كبيرة للمستهلك المصري، وقطع غيارها ذات تكلفة معتدلة، وبالرغم من كل هذه المميزات، نجد بعض العيوب في سيارات بي واي دي، أبرزها عدم توافر وسائد هوائية للركاب فى المقعد الخلفى، كما أن الخامات الداخلية يعيب عليها البعض عدم جودتها، فضلاً عن عدم تميز ثبات السيارة على السرعات العالية.