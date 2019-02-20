دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل سترفع الستار عن خدمة بث مباشر للألعاب ضمن فعاليات مؤتمر المطورين مارس المقبل

بدأت شركة قوقل بإرسال دعواتها للجهات الإعلامية المختصة لحضور مؤتمر المطورين في 19 مارس المقبل معنونة رسالتها بأنه “سيتم الكشف عن كل شيء”، حيث من المتوقع أن تكشف عملاق التكنولوجيا عن خدمة لبث الألعاب ضمن مشروع البث المباشر خاصتها “Project Stream” .

حيث عملت الشركة خلال الستة أشهر الأخيرة على خدمة بث المباشر للألعاب وأتاحت بشكل تجريبي الوصول للعبة Assassin’s Creed Odyssey للمستخدمين عبر متصفح كروم.

ليبدو أن قوقل ستغتم مؤتمر المطورين كفرصة للكشف عن مزيد من التفاصيل حولها وإيضاح خطواتها القادمة في سبيل جعلها خدمة بث ألعاب متكاملة تدعم عدد كبير من الألعاب ومتاحة عبر المنصات المختلفة على أقل تقدير.

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والجدير بالذكر أن التوجه لخدمات بث الألعاب يلاقي اهتماماً كبيراً من أمازون ومايكروسوفت أيضاً حيث من المتوقع أن تطلق الأخيرة تجاربها لخدمتها xClould في نهاية العام الجاري مع ترجيح وصولها للعوام مع النسخ القادمة لـ Xbox في عام 2020.

لتصبح المنافسة في هذا المضمار أكثر ضراوة بكل تأكيد مع اتساع وتنوع خدمات بث الألعاب للشركات التقنية العملاقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركتي نفيديا وسوني تحظيان بخدمات فعالة لبث الألعاب مباشرةً عبر الانترنت في الوقت الحاضر.

التدوينة قوقل سترفع الستار عن خدمة بث مباشر للألعاب ضمن فعاليات مؤتمر المطورين مارس المقبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.