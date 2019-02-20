شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو السعودية: الهند تمثل أولوية استثمارية للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إن الاستثمار فى الهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية فى جلسة نقاشية فى نيودلهى "الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية". ويشارك الناصر فى وفد مرافق لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى زيارته للهند التى تستمر يوما واحدا.

ويزور ولى العهد السعودى الهند برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثلى الشركات السعودية بدعوة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى. وقال الناصر إن الهند تشترى حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط السعودى.

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وقال سانجيف سينج رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام فى البلاد "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية". ومن بين المشاركين فى الجلسة النقاشية أيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات فى العالم.