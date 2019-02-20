- 1/2
- 2/2
وأكد الناصر التطلع لاستخدام 2-3 ملايين برميل يوميا من النفط في صناعات البتروكيماويات، مشيرا إلى حاجة أرامكو لتوسعة الأنشطة والحضور في الهند، حسبما ذكرت رويترز.
© Sputnik . Igor Zarembo
ويزور ولي العهد السعودي الهند برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وصرح سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد: "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية".
ويأتي من بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية: نعتزم إنتاج 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.