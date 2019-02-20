الجيش الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيًا في الضفة الغربية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.
وقال الجيش في بيان، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، دون مزيد من التوضيح.
وأضاف أن المعتقلين "تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".
وعادةً ما ينفذ الجيش الاعتقالات، عبر مداهمة منازل الفلسطينيين خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.
وأشار الجيش أنه تم اعتقال 5 من الفلسطينيين، في مخيم "العرّوب" للاجئين، التابع لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وذكر أن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجروح طفيفة خلال مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين أثناء حملة الاعتقالات في "العروب".
ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين نحو 6 آلاف معتقل، بينهم 270 طفلا و52 معتقلة و6 نواب برلمان، و430 معتقلا إداريا (بلا تهمة) و1800 مريض.
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