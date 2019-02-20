أبرز مباريات #الأربعاء ” 20 فبراير”

الخليج - حسن القبيسي تنطلق اليوم الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء الفتح والاهلي ، في دوري أبطال أوروبا يلتقي شالكه مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس ، وفيما يلي أبرز مباريات الأربعاء الـ 20 من شهر فبراير : الدوري السعودي 18:20 الفتح × الأهلي دوري أبطال أوروبا 23:00 شالكة × مانشستر سيتي 23:00 أتلتيكو مدريد × يوفنتوس الدوري الأوروبي 20:00 إشبيلية × لاتسيو الدوري الفرنسي 23:00 باريس سان جيرمان × مونبيليه

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