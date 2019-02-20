الفتح و #الأهلي يفتتحان #الجولة الـ 21

صحيفة الخليج الإلكترونية

تنطلق غمار مواجهات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019م، بلقاء واحد يجمع الفتح بالأهلي، فيما ستكون قمة الجولة حاضرة في اليوم الثاني حينما يستضيف الاتحاد نظيره الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية، في الوقت الذي تستمر لقاءات الجولة لأربعة أيام.

في الأحساء وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي يستضيف الفتح عند الـ 6:20 من مسا يوم غد الأربعاء، نظيره الأهلي، إذ يدخل أصحاب الأرض المواجهة وفي جعبتهم 28 نقطة وضعتهم في المركز السابع، فيما يمتلك يتمركز الأهلاويون في المرتبة الرابعة برصيد 63 نقطة.

ويشهد بعد غد الخميس خوض لقاءين، يجمع الأول الحزم بنظيره الاتفاق عند الـ 3:55 م على ملعب نادي الحزم، حيث يحتل الاتفاق المركز التاسع بـ 27 نقطة، فيما يدخل الحزم اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بـ 22 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد عند الـ 8:25 م على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، إذ جمع الاتحاد 15 نقطة وضعتهم في المركز الخامس عشر، فيما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 49 نقطة.

وتستكمل المواجهات يوم الجمعة المقبل حينما، يستضيف التعاون نظيره الباطن في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في اللقاء الذي يقام عند الـ 3:55 م، حيث جمع أصحاب الأرض 33 نقطة وضعتهم في المركز الخامس، فيما يحتل الباطن المركز الثالث عشر بـ 18 نقطة.

ويحتضن ملغب مدينة الأمير سعود بن جلوي عند الـ 6:15 م اللقاء الثاني والذي يجمع القادسية صاحب المركز الحادي عشر بـ 23 نقطة، بنظيره الشباب الذي يمتلك 37 نقطة احتلوا بها المركز الثالث.

وتختتم لقاءات اليوم الثالث بمواجهة الوحدة صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة، بنظيره أحد متذيل الترتيب بـ 12 نقطة في اللقاء الذي يقام عند الـ 8:25 م على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويشهد يوم السبت المواجهتين الأخيرتين في الجولة، والتي تجمع الرائد بالفيصلي عند الـ 3:55 م على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حيث يدخل الرائد اللقاء وهو في المركز العاشر بعد أن جمع 24 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويختتم نادي النصر مواجهات الجولة حينما يستضيف نظيره الفيحاء على أرض استاد الامير فيصل بن فهد بالرياض عند الـ 8:25 م، حيث يدخل النصراويون اللقاء وفي جعبتهم 43 نقطة في وصافة الترتيب، في حين يمتلك الفيحاء 16 نقطة احتلوا بها المركز الرابع عشر.