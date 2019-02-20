شكرا لقرائتكم خبر عن اتركوا لي بقايا أكلكم.. عبارة كُتبت على جدار كلية بنجران فكانت هذه ردة فعل الطالبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في موقف إنساني رائع، تفاعلت الطالبات بكلية المجتمع بجامعة “نجران” مع طلب من إحدى زميلاتهن، طلبت وضع بقايا الطعام لها في مكان مخصص نظراً لحاجتها إليها.

وكانت طالبة قد كتبت على لوحة بأحد جدران الكلية “كل يوم اجي هنا، اتركوا لي بقايا الطعام”.

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وسريعاً قامت الطالبات بشراء أطعمة وشراب ومياه بكميات كبيرة ووضعتها بجوار الجدار الذي كتبت عليه الطالبة رسالتها، في رسالة تعكس الحب والإخاء بين الطالبات وبعضهن.