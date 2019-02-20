التدخين يضعف تمييز المدخنين للألوان

حذرت دراسة أمريكية من أن تدخين ٢٠ سيجارة يوميا أو أكثر يمكن أن يدمر الرؤية والقدرة على رؤية الألوان.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "روتجرز" أن المدخنين يواجهون صعوبة أكبر في رؤية التباين والتظليل بالمقارنة مع غير المدخنين، بالإضافة إلى انخفاض القدرة على تمييز الألوان، وفقا للعين الإخبارية.

وتضيف النتائج إلى الأبحاث التي تحذر من خطر إصابة المدخنين بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهي حالة شائعة تدمر الرؤية بمرور الوقت.

ومع أن الباحثين غير متأكدين من سبب الضرر لكنهم يعتقدون أن المواد الكيميائية الموجودة في السجائر يمكن أن تضر بالأوعية الدموية والخلايا العصبية في العين.

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وشملت الدراسة ١٣٤ شخصا من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و ٤٥ عاما، وكان جميع المشاركين لديهم رؤية طبيعية أو مصححة.

وكانت مجموعة من ٧١ شخصا دخنت أقل من ١٥ سيجارة في حياتها كلها، في حين دخن ٦٣ شخصا أكثر من ٢٠ سيجارة في اليوم في ذلك الوقت.

ونظر الباحثون في قدرة المشاركين في رؤية مستويات التباين (الاختلافات الدقيقة في التظليل) والألوان أثناء الجلوس أمام الشاشة، وتم رصد جميع العيون في وقت واحد.

ووجد العلماء أن المدخنين بكثرة لم يروا فارقًا كبيرا بين الألوان بالمقارنة مع غير المدخنين، وكانت هناك أيضا تغييرات كبيرة في رؤية اللونين الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر للمدخنين.