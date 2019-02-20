شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى دفع الأطراف اليمنية نحو الحفاظ على حوار سياسى فعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوى" المجتمع الدولى على دفع الأطراف اليمنية نحو الحفاظ على حوار سياسى فعال.

وقال شيوى – فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى اليمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/- "يتعين علينا دفع الأطراف اليمنية نحو الحفاظ على حوار سياسى وكذلك تفاوض بشكل فعال .. نحن بحاجة إلى التشديد على دور الأمم المتحدة على أنه القناة الأساسية".

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