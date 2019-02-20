- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال حافل لولى العهد السعودى فى القصر الرئاسى بالهند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الهندى، اليوم الأربعاء ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى القصر الرئاسى فى الهند، كما رحب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بولى العهد الذى يقوم بزيارة حاليا إلى الهند.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم عن مودى قوله، فى تدوينة على موقع "توتير": "الهند تبتهج مرحبة بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان".
فى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار أن رئيس الوزراء تجاوز البروتوكول لاستقبال ولى العهد السعودى فى نيودلهى.
وقال كومار فى تصريح صحفى : "كسرا للبروتوكول، مودى يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند".
والهند التى وصلها أمس (الثلاثاء) هى المحطة الثانية فى جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التى بدأها بزيارة باكستان الأحد الماضي.
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
استقبال ولى العهد فى القصر الرئاسى بالهند
جانب من الاستقبال
رئيس الهند ومودى وولى العهد السعودى
رئيس وزراء الهند يعانق ولى العهد لدى وصوله
وصول ولى العهد
ولى العهد ورئيس الهند ورئيس الوزراء مودى
ولى العهد ورئيس الهند
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. استقبال حافل لولى العهد السعودى فى القصر الرئاسى بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.