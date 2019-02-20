عباس يؤكد رفض فلسطين تسلم أية أموال منقوصة من إسرائيل

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن فلسطين "لن تتسلم أية أموال منقوصة" من الجانب الإسرائيلي، ردا على قرار الأخيرة خصم جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأضاف عباس، في كلمة له أمام وفد من منظمة "جي ستريت" الأمريكية وعددا من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الثلاثاء، بثتها إذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم، إنه "سيتوجه إلى كل مكان لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها".
وأكد على استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مخصصات الأسرى والشهداء.
والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
والمبلغ المحتجز يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.
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