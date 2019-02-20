تعليق_الدراسة اليوم في شرورة بسبب العاصفة الترابية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت محافظة شرورة، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في كافة مدارس المحافظة ومراكزها، حيث شمل القرار جميع منسوبي التعليم.
وجاء قرار تعليق الدراسة بناءً على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد، وبناء على ما تقتضيه دواعي الأمن والسلامة، وحفاظًا على سلامة منسوبي التعليم.
وحذرت الأرصاد في وقت سابق من انعدام الرؤية الأفقية في شرورة ونجران بسبب العاصفة الترابية.
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