شاهد.. .. الرئيس الهندي يستقبل #ولي_العهد بالقصر الرئاسي في #نيودلهي

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في القصر الرئاسي بالعاصمة نيو دلهي.

وقام كل من الرئيس الهندي ورئيس الوزراء بمصافحة كبار المسؤولين المرافقين لولي العهد.

وبدأت العلاقات التي تتسم بالقوة بين المملكة والهند منذ العام 1947 ميلادية، كما تنضوي الدولتان تحت مظلة مجموعة العشرين.

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وأكد ولي العهد خلال الاستقبال أن المملكة تريد الاستمرارية في العلاقة مع الجانب الهندي، مشيراً إلى أن الجالية الهندية ساهمت في عملية البناء والتطور في المملكة.

ووصل ولي العهد مساء أمس الثلاثاء إلى نيودلهي في مستهل زيارة رسمية تأتي ضمن جولته الأسيوية التي بدأها بباكستان، وستشمل كذلك جمهورية الصين الشعبية.