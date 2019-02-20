شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نائب أمير نجران يشارك المرابطين ويطلق قذيفة نحو مليشيات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - نجران: وثّق مقطع فيديو لحظة إطلاق نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، لقذيفة مدفعية موجّهة لـضرب مليشيات الحـوثي صباح أمس (الثلاثاء)، أثناء زيارته للخطوط الأمامية في الحد الجنوبي. وزار الأمير تركي بن هذلول المرابطين في الحد الجنوبي؛ ليقف على أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات العسكرية، وليشاركهم في ضـرب الأهداف المشروعة. Advertisements وأظهر المقطع نائب أمير نجران وهو يقف بجانب الجنود المرابطين، ويسحب حبل المدفع قائلاً: “بسم الله الله أكبر”.

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