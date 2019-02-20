الان تتابع أبرز تسريبات منتجات «أبل» في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تعتزم شركة أبل إطلاق شاشة بقياس 31.6 بوصة وبدقة 6K مع تصميم يشبه شاشات Mini LED للإضاءة الخلفية خلال عام 2019، وذلك حسب ما كشف المحلل مينغ-تشي كو الذي يعد صاحب التسريبات الأكثر شهرةً والأكثر دقةً فيما يتعلق بمنتجات أبل.

ونشر كو خريطة الطريق الخاصة بشركة آبل لعام 2019 تضمنت الخريطة معلومات عن أجهزتها في الفئات كافة، بما في ذلك هواتف آي فون، وأجهزة آي باد اللوحية وماك الشخصية، وساعتها الذكية، بالإضافة إلى الملحقات والخدمات الأخرى.

هواتف آي فون

إطلاق ثلاثة هواتف بقياس 6.5 بوصات و5.8 بوصات مع شاشة OLED، بالإضافة إلى طراز بقياس 6.1 بوصات وشاشة LCD.

وبحسب كو، فإن آبل ستتخلى مع الطرازات الثلاثة عن منفذ “لايتنينغ” ليحل محله منفذ “يو إس بي-سي”، ولكن الهواتف سوف تحافظ على نتوء الشاشة التي جاءت به هواتف عام 2018.

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أجهزة “آي باد”

يحصل طراز 9.5 بوصات الحالي على شاشة بقياس 10.2 بوصة، كما ستطلق الشركة جهاز “آي باد ميني” جديد.

أجهزة “ماك بوك برو”

ستطلق آبل طرازات جديدة من أجهزة “ماك بوك برو” بقياس 16-16.5 بوصة، بالإضافة إلى شاشة بقياس 31.6 بوصة وبدقة 6K أو 3K.

ساعة “أبل ووتش” الذكية

ستدعم الساعة تقنية ECG، التي تقوم بتسجيل نبضات وإيقاع القلب باستخدام جهاز استشعار القلب الكهربائي، في المزيد من الدول، كما سوف تطلق الساعات في تصميم سيراميكي جديد.

أجهزة “آي بود تاتش”

إطلاق إصدار جديد منها، بالإضافة إلى أنها تعتزم بدء مرحلة الإنتاج الشامل لمنصات الشحن اللاسلكي “آير باور”، كما ستطلق أجهزة “آير بود” جديدة خلال النصف الأول من 2019.