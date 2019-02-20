أمريكي يكتشف رسالة من والده على كمبيوتر قديم بعد 30 عاما

تسبب كمبيوتر قديم من طراز Apple IIe، الذي تم إنتاجه عام 1983، ويعتبر ثالث الإصدارات الخاصة بسلسلة Apple II لشركة أبل Apple الأمريكية بحالة من الدهشة لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter.

وتعود أحداث القصة -بحسب موقع edition.cnn.com- إلى أحد أساتذة جامعة نيويورك الأمريكية يدعى "جون بافت" الذي شارك مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter صورا لأول كمبيوتر امتلكته أسرته من طراز Apple IIe قبل 30 عاما بعد أن اكتشف بالمصادفة أن الجهاز لا يزال يعمل بكفاءة عالية، وفقا للعين الإخبارية.

ولعل عثور "بافت" على رسالة شخصية كتبها له والده -الذي رحل العام الماضي- عام 1986 عندما كان "بافت" في الـ 11 من العمر، من أبرز الأمور التي أثارت دهشة ومشاعر "بافت" بحسب وصفه.

والمثير في الأمر أن كمبيوتر Apple IIe كان أول جهاز حاسوب يمتلك قدرات متطورة في ذلك الوقت تتمثل في إمكانية استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة في الكتابة والتمتع بالوظائف الكاملة لمفاتيح الشيفت Shift والكابس لوك Caps Lock.

وعرض "بافت" العديد من الأمور التي عادت بكل من شاهدوا الصور على تويتر "Twitter" إلى الماضي مثل الأقراص المرنة القديمة الـFloppy disk التي كانت تستخدم لحفظ البيانات ونقلها والعديد من الألعاب القديمة.