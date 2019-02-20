روسيات ينشدن الصحة والشباب الدائم بالسباحة في المياه الجليدية

تنتمي فيكتوريا تسورانوفا إلى جيل جديد من الروسيات الهاويات للاستحمام في المياه الجليدية للأنهار والبحيرات خلال الشتاء، في خطوة يتحدين من خلالها الأفكار النمطية عن هواية مرتبطة بصورة خاصة منذ عقود بالرجال في مرحلة الكهولة وفقا للعين الإخبارية.

ويقبل عدد متزايد من الروس من فئة الشباب على غرار فيكتوريا، على ممارسة هذا التقليد ليحولوه إلى نشاط رائج يوفّر أحاسيس قوية في الهواء الطلق، كما يحظى بإشادة كثيرة لمزاياه الصحية المفترضة رغم أن آراء الأطباء متباينة في هذا الشأن.

ويقول نيكولاي، وهو عضو أيضا في المجموعة المسماة "حيوانات فظ العاصمة" نسبة إلى نوع الثدييات البحرية المعروف بعيشه داخل المياه وخارجها، إن "نمط الحياة الرياضي بات من الصيحات الرائجة".

ويتناول هذا الشاب كوب شاي مع العسل بعيد خروجه من حوض محفور في الجليد في نهر موسكوفا وسط حرارة معتدلة نسبيا تبلغ درجتين مئويتين دون الصفر.

وتنشر فيكتوريا تسورانوفا المدونة المتخصصة في شؤون الرشاقة عبر الإنترنت صورة وتسجيلا مصورا عن هذه التجربة في المياه الجليدية لمتابعيها الذين يفوق عددهم الـ100 ألف عبر حسابها على "أنستقرام".

وتقول وهي مرتدية معطفا من الفرو بعد الخروج من المياه: "كل ما يتصل بالرياضات والهوايات القصوى يجذبني، وأحب تجربة الأمور بنفسي. شعور الخوف ينتابني في كل مرة".

وتؤكد أن ممارستها هذا النشاط تقيها من الأمراض خلال الشتاء كما "أنها وسيلة رائعة لمنع ظهور الترهلات وكتل الدهون في الجسم".

غير أن للاتحاد الروسي للسباحة الشتوية ومقره في مدينة تيومن السيبيرية رأيا مختلفا بعض الشيء، وهو يشير إلى أن السباحة في المياه الجليدية مفيدة للمفاصل والبشرة لكنه يؤكد خطورة ممارسة هذا النشاط على الأشخاص الذين يعانون مشكلات في القلب أو التنفس.

وبيّنت دراسة أجراها علماء في تيومن عام 2015 أن هذا النشاط ينطوي على أخطار صحية إذا واظب الأشخاص على ممارسته لـ10 سنوات.

وينتشر هذا النشاط في مناطق مختلفة حول العالم بينها إسكندينافيا والصين، لكنه يتمتع بشعبية كبيرة في روسيا حيث يُنظر إلى المياه الجليدية على أنها وسيلة لتقوية صلابة الجسم.

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وينزل ملايين الروس الأرثوذكس إلى المياه المتجمدة سنويا بمناسبة عيد الدنح، الذي يحتفلون به في 19 يناير/كانون الثاني.

ويملك نادي "حيوانات فظ العاصمة" معدات بدائية بما يشمل حجرة بجدران خضراء تضم غرفا صغيرة لتغيير الملابس تتم تدفئتها بواسطة مواقد، غير أن هذا الأمر لا يمنع أعضاءه من المشاركة في مسابقات دولية حيث يتواجه سباحون في مسارات داخل المياه الجليدية.

أوسمان ديليباش البالغة 26 عاما هي نجمة النادي في العاصمة الروسية، إذ فازت بميداليات عدة بفضل سباحتها لمسافات تصل إلى كيلومتر واحد في درجات حرارة جليدية في الخارج.

وهي سجلت أيضا مقطع فيديو تبقى فيه جالسة على مدى ساعة في كتلة متجمدة داخل حديقتها.

وأقرت جمعية روسية بهذا الإنجاز بوصفه الرقم القياسي لأطول مدة تمضيها امرأة في المياه الجليدية.

هذه الشابة التي تدرب الجنود على التكيف مع درجات الحرارة القصوى، تتنقل تحت الثلج مرتدية ثوب استحمام فقط، وهي تؤكد أن "المياه هي العنصر المفضل لدي، خصوصا المياه الجليدية".

أما مدربتها ناتاليا سيرايا مؤسسة النادي فتوزع الشهادات على مجموعة من الأعضاء الجدد المتجمعين داخل الحجرة. وهي تقول: "لا شيء سيعزز مناعتكم أكثر من المياه الجليدية. هذا طريق إلى الصحة السليمة والحياة النشطة المديدة".

ويبدي تلاميذها الجدد ارتياحا للمنافع المتأتية من هذه التجربة على الصعيد النفسي.

وتقول تاتيانا باتالوفا بعد أول نزول لها إلى المياه الجليدية إنها تشعر كأنها في مرحلة "تطهير" مضيفة: "الأمر أشبه بإعادة تشغيل الجسم من نقطة الصفر".