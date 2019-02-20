دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الأكبر في 2019.. ترقبوا القمر العملاق اليوم

ذكرت تقارير إخبارية أن القمر العملاق، الذي يصادف ظهوره اليوم الثلاثاء 19 فبراير، من المتوقع أن يكون أكبر قمر خلال عام 2019.

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وبحسب ما قاله المتابعون للقمر وحالاته، فإن قمر الليلة سيكون مكتملًا، كما أنه سيكون الأكبر في 2019، حيث أن مداره سيكون على بعد 365800 كيلومترًا من كوكب الأرض، وهو المدار الأقرب خلال العام الجاري.

وسيكون القمر العملاق هو ثان أكبر قمر عملاق على التوالي، بعد ظهور ما أطلق عليه اسم قمر الذئب الدامي العملاق في يناير 2018.

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أما عن القمر العملاق الذي سيظهر في 2019، فهو يُعرف باسم القمر الثلجي العملاق وكذلك باسم قمر الجوع، بسبب كون الثلوج هذا الشهر هي الأكثر غزارة طوال العام، كما أنها تأتي مع نهاية الشتاء، حيث يكون الطعام نادرًا، ومن هنا حصل على هذين الاسمين.

وأشارت التقارير إلى أن القمر العملاق سيبلغ أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 9:06 صباحًا بتوقيت جرينيتش، وسيكون أكثر اكتمالًا في الساعة 3:53 مساء، كما أنه سيكون مرئيُا في الساعة 5:11 مساء.

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وأضافت التقارير أن القمر العملاق سيكون أكبر بنسبة 14%، وأكثر سطوعًا بنسبة 30%، وذلك مقارنة بالقمر العادي، عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض، أي حوالي 405500 كيلومترًا. المزيد:

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