شكرا لقرائتكم خبر عن طقس باردا نسبيا فى مملكة البحرين مصحوبا برياح مثيرة للأتربة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون باردا نسبيًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً خلال النهار.
وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية إلى اخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 35 %.
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