شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أطفال من عائلة واحدة من اللاجئين السوريين فى حريق منزل بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شرطة هاليفاكس أمس الثلاثاء إن حريقا بأحد المنازل فى المدينة الكندية أدى إلى مصرع سبعة أطفال من عائلة واحدة. وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن العائلة من اللاجئين السوريين وقالت إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 عاما. Advertisements وأصيب رجل وامرأة ويخضعان للعلاج فى مستشفى. ولم تحدد الشرطة ومسؤولو إدارة الإطفاء سبب الحريق حتى الآن.

جانب من الحريق وقالت إحدى الجيران وتدعى دانييل بيرت لمحطة (سي.تي.في) نيوز إنها سمعت ضوضاء عالية بعد الساعة 12:30 صباحا مباشرة (0530 بتوقيت جرينتش) ورأت امرأة ورجلا يفران من المنزل. وقال رئيس بلدية هاليفاكس مايك سافيدج على تويتر "ونحن ننتظر المزيد من التفاصيل بشأن الحريق المأساوى الذى وقع هذا الصباح فى سبرايفيلد فإن مجلس بلديتنا بالكامل منفطر القلب ونقول لأقاربهم إننا معهم".

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