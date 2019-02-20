شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. موجة باردة تُغطي المملكة وغبار بـ3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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