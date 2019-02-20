الان تتابع شاهد بالفيديو: طالب تحفيظ يلقّن مسلمًا جديدًا الشهادة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: قام أحد طلاب إبتدائية تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة تعليم محافظة الطائف بتلقين مسلمًا جديدًا الشهادة وذلك خلال زيارة الفريق الطلابي التطوعي لمقر توعية الجاليات بالقاعدة الجوية.

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