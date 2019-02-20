بالصور... حريق يقتل سبعة أطفال سوريين من أسرة واحدة في كندا

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أعلنت شرطة المدينة، في بيان لها، أن حريقا شب في منزل بهاليفاكس، أدى إلى مصرع 7 أطفال لعائلة واحدة، وجرى نقل الوالدين إلى المستشفى نتيجة لإصابتهما بحروق.

وأفاد البيان، أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 سنة.

© REUTERS / HALIFAX مقتل سبعة أطفال لأسرة سورية جراء حريق شب في منزلهم بمدينة هاليفاكس الكندية

وأشار البيان إلى أن العائلة السورية قدمت إلى كندا قبل نحو عامين.

وأعرب عمدة هاليفاكس مايك سافاج، عن حزنه الشديد نتيجة الحادث، مقدما تعازيه الحارة للعائلة.

© REUTERS / HALIFAX مقتل سبعة أطفال لأسرة سورية جراء حريق شب في منزلهم بمدينة هاليفاكس الكندية

وأكد سافاج، أن السلطات الكندية تحقق في أسباب اندلاع الحريق وستعلن عن النتائج عند التوصل إليها.