شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مصابًا و13 معتقلاً خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب أكثر من 20 مصليًا، واعتقل 13 آخرون على الأقل، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى والاعتداء عليهم.

وشهد المسجد الأقصى المبارك توترًا شديدًا ومواجهات بالأيدى بفعل الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال للمسجد من باب المغاربة، وشروعه بالاعتداء على المصلين فى منطقة باب الرحمة.



فى غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى حصارها للمصلين فى المسجد الأقصى والاستفراد بهم والاعتداء عليهم بصورة وحشية، حيث امتدت المواجهات فى وقت لاحق إلى أبواب المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية" من جهة البلدة القديمة.



وقال شهود عيان إن المواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال تتركز فى محيط أبواب الناظر "المجلس" وحطة والأسباط، فى الوقت الذى تنشط فيه عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال فى منطقة باب الأسباط والتى اختطفت واعتقلت عددًا من الشبان، وعرف من بين المصابين، أمين سر حركة فتح بالبلدة القديمة من مدينة القدس، ناصر قوس.



وأكد شهود العيان أن التوتر يسود المسجد الأقصى ومحيطه، وبدأ بالامتداد إلى أحياء البلدة القديمة وسط دعوات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمواطنين بالتوجه فورًا إلى المسجد الأقصى لفك الحصار عن المصلين الذين يتعرضون للاعتداءات.



وامتدت المواجهات إلى محيط أبواب المسجد الأقصى الخارجية وفى البلدة القديمة، فى الوقت الذى اقتحمت فيه قوة عسكرية حى الجالية الأفريقية الملاصق بالمسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس" لملاحقة عدد من الشبان.



وفى وقت لاحق شرعت قوات الاحتلال، بنقل المصلين من الشبان الذين اعتقلتهم من المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة إلى مراكز اعتقال وتوقيف فى المدينة المقدسة للتحقيق معهم.



وكان عشرات الشبان أزالوا اليوم البوابة التى وضعها الاحتلال وأغلقها بالسلاسل الحديدية.