شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحد ضحايا تعذيب الحوثيين لـ"الخليج 365": يغتصبون الأطفال بسجون صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جمال المعمرى رئيس منظمة مناهضة التعذيب والإخفاء القسرى وأحد الخارجين من سجون الحوثى، بعد أن تم تعذيبه مدة ثلاث سنوات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه احتجز منذ 2015 وحتى 2018 وخرج مصابًا بالشلل وسمع من عدد من الأطفال دون سن الثلاثة عشر عن قصص تعرضهم للاغتصاب بداخل سجون الأمن السياسى فى صنعاء، مضيفًا أن هناك أكثر من 32 يتعرضون لصنوف التعذيب والانتهاكات الجنسية تحديدًا المحتجزين فى عنبر 7 بسجن الأمن السياسى.

وأضاف، أن المنظمة ستعقد فعالية بالأردن مارس المقبل تكشف من خلالها أسماء من قيادات الحوثى المتورطين بجرائم ضد المدنيين، كما سنعرض من خلال معرض للصور أبشع تلك الانتهاكات، وذلك لمحاولة إفاقة المجتمع الدولى لعلهم يدركون مدى جرم هذه الميليشيا، إننا نريد فضح ما يرتكبونه من انتهاكات أمام الرأى العام العالمى والعربى.



الشيخ جمال المعمرى

أضاف الشيخ جمال، أننا نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتفعيل ملف المختطفين والأسرى، وإدراج الحوثيين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية .

وعن اتفاق ستكهولم، قال إن الحوثيين مسيرين من إيران، وطهران لا تريد استقرار بالوطن العربى، ولذلك ملف الأسرى ظل راكدًا ولم يتم تفعيل الاتفاق، ونحن نطالب الحكومة الشرعية بإيقاف أى اتفاقيات جديدة مع الحوثيين لحين التحرك بجدية فى ملف الأسرى، ونطالب المجتمع الدولى بالوفاء بالتزاماته تجاه أهالى اليمن .

وعن قصة اختطافه، قال: كنت من وجهاء محافظة عمران واختطفت من قبل الميليشيا فى 13 مارس 2015 وخرجت فى أبريل 2018، وتعرضت للضرب بالبنادق على مؤخرة الراس وربط أعضائى اليسرى ومنع الأكسجين عنها حتى أصبت بالشلل .



الشيخ جمال المعمرى والزميلة إيمان حنا

وأضاف أنهم مارسوا كل صنوف التعذيب؛ منها الحرق المباشر بالنيران والصعق الكهربائى وربطوا أعضائى إلى الجهة الشمالية على كرسى لمدة 8 أيام حتى نزفت جروحى وتقرحت.

وتابع: حرقوا قدمى اليسرى حتى تقرحت جروحى وكنت أشاهد دمائى تسيل دون أى رحمة، ثم نقلت إلى بدروم رائحته كريهة ولا نرى النور أنا والمحبوسين معى وفوجئت بأن هناك 400 سجين معى .

وأكد، فى تصريحاته، أنه الآن مطارد من قبل الميليشيا ويتلقى تهديدات بالقتل حتى لا يتحدث عن فضائح الميليشيا، لكنه مصر على إيصال صوت المحبوسين والأسرى والأطفال ومن ليس لهم سبل حتى يصلون للمجتمع، بعد أن أغمض المجتمع الدولى عيونه عن مشاهد الانتهاكات المروعة التى يتعرض لها المدنيون بمختلف محافظات اليمن .

وكان الشيخ جمال قد أشار فى حديثه أمام ندوة حول انتهاكات الميليشا الحوثية لحقوق الإنسان باليمن بالسفارة اليمنية، إلى أن هناك أكثر من 9700 معتقل بسجون الحوثى حتى الآن و132 معتقلة من السيدات و157 ماتوا تحت التعذيب؛ 32 طفلاً فى عنبر رقم 7 بالأمن السياسى يتعرضون للاغتصاب و350 شخصًا اعتقلوا منذ اتفاق ستكهولهم.

وأضاف أنهم اختطفوا حتى الأطفال الأقل من 13 سنة والأطفال يغتصبون فى السجون؛ وفتيات اختطفن فى 2016 حتى الآن كانت تشارك فى وقفات من أجل السلام ونقلن إلى سجون الأمن السياسى ولا نعلم عنهن شيئًا، متابعًا؛ الحوثيون يتفاضون الآن على تسليم الجثث وندعو الحكومة الشرعية برفض أى تفاوض مع الحوثى قبل الالتزام باتفاقية ستكهولهم وإطلاق سراح الأسرى لدى الحوثى .

يذكر أن الندوة شارك فيها بالحضور كل من نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، والمستشارة عائشة العولقى مدير المركز الثقافى اليمنى، ومراد الغارتى عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان، وقبول العبسى الناشطة الحقوقية.