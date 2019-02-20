شكرا لقرائتكم خبر عن منيرة الصايغ: «الإمارات الآن» خطوة لتغيير المشهد الفني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

مساحات جديدة من الحوار الفني- الثقافي يفردها «آرت دبي» في موسمه المرتقب، وتجارب مختلفة يحتضنها ضمن برامجه المنوعة، تخبرنا عنها القيمة الفنية المشاركة في المعرض، منيرة الصايغ.

كذلك، تفرد الصايغ مساحة للحديث عن «الإمارات الآن» تلك الرقعة المستحدثة على أرض المعرض، التي اقترحت وجودها وتراهن هنا على قدرتها على تغيير المشهد الفني والثقافي في المنطقة، مؤمنة بأهمية الأفكار الشبابية الحرة وبتطلعاتها.

عن برنامج «رزيدنتس» للإقامة الفنية في نسخته الثانية توضح أن البرنامج يستضيف هذا العام 12 فناناً من منطقة أمريكا اللاتينية، من البرازيل والأرجنتين وكوبا لم يلتقوا في مشروع فني سابق.

وعن سبب اختيار هؤلاء الفنانين، تقول: القرار جاء من «آرت دبي» بتسليط الضوء على فنون وثقافة هذه المنطقة من العالم.

أما المشروع الثاني الذي تشرف عليه الصايغ فهو معرض برنامج «كامبوس آرت دبي» الذي يوفر لأربعة فنانين دورة تدريبية مكثفة على مدار ستة أشهر، وبرنامج إقامة فنية في الإمارات يوفر للمقبولين الفرصة لتطوير أعمالهم وأفكارهم.

والمقبولون في البرنامج هذا العام الفنانون ديمة السروجي، محمد خالد، الجميري، أوجستين، الذين سجلوا عبر التطبيق ووقع الاختيار عليهم بعد المقابلة ليعملوا أسبوعياً ويقيموا اللقاءات مع الكتّاب، والفنانين ويتعرفوا على مفهوم دبي أكاديمياً، بمفاهيم ترتكز على الفلسفة وعلم النفس والفن. وتقول الصايغ: هذا البرنامج يتيح للفنانين الفرصة للتعامل مع أشخاص كثيرين، وهم يعملون معي حالياً ولديهم استوديو في حي دبي للتصميم ليشتغلوا على الأعمال والأفكار التي خرجوا بها من هذه المناقشات، وتعرض أعمالهم في «آرت دبي» مقابل الجناح اللاتيني.

أما مشروع «الإمارات الآن» الجديد في «آرت دبي»، فتعتبره الصايغ الأقرب إليها كونها صاحبة الفكرة، وتقول عنه: دعتني إحدى المؤسسات الخارجية للتحدث عن الفن في المنطقة العربية، وركزت حينها على فكرة أن «الفن لا يبدأ وينتهي في اللوفر» رافضة اختزالنا بالمتحف، فهو رغم كونه مشروعاً أساسياً لكنه ليس كل شيء، ووددت أن أشير وقتها إلى أن الفن موجود في المنطقة وتطور قبل أن يلقى الدعم من الدول والحكومات، وهناك فنانون لديهم العديد من الأنشطة ولديهم مساحتهم الخاصة للحوار.

وهذه التجارب الخاصة تعتبر مهمة جداً من وجهة نظري، فالفن يشمل المفكرين والكتاب والمبدعين، ولا يقتصر فقط على المؤسسات الفنية البارزة في الإمارات والتي يعرفها الجميع.

وترى أن التجارب الصغيرة هي الأهم لأنها تمتلك القدرة على تغيير التاريخ، فهي الأماكن التي يعمل فيها الفكر بحرية.

وتذكر أنها بعد الانتهاء من كلمتها تلك تقدم إليها بابلو دل فال، المدير الإقليمي ل«آرت دبي» ليسألها عن مقترحاتها للمعرض ودعم الفن والفنانين في المنطقة، فطلبت مساحة فيه للمؤسسات الثقافية المجتمعية، وعرض الحوار الثقافي الحقيقي على أرض الواقع من خلالها، ومنها «بيت 15» وهو عبارة عن استوديو ومساحة للعرض يديرها فنان في أبوظبي، و«جمعة بنات» وهو مساحة مجتمعية للنقاش والإبداع من منظور شرق أوسطي، و«صمت» وهي منطقة افتراضية للأبحاث والمعارض، و«صالون الفن العربي» وهو عبارة عن مساحة فنية افتراضية في لندن تجمع عدداً من الفنانين العرب للمشاركة في التفكير النقدي والخطاب الفني، و«جفت الأقلام» منصة فنية مستقلة تحتفي بالإبداعات الفنية القائمة أو الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و«تجمع الفنون الشعبية» وهي منصة تبحث وتحفز التساؤلات حول فكرة كيفية تشكيل الفن الشعبي في الإمارات.

وتوضح أن القائمة غير منتهية، فهناك أشخاص لم تحصل على إجابة نهائية منهم للمشاركة بعد، وتضيف أنها المرة الأولى التي تدعم فيها مؤسسة مثل «آرت دبي» وتستضيف المؤسسات الصغيرة التي تندمج بدورها لمدة أسبوع لتخرج بأفكار ومشاريع.