المسرح البحريني.. إبداع متجدد على مدار 100 عام

احتضن المجلس المسرحي، أمس الأول، السهرة الخامسة والأخيرة له، بعنوان «المسرح البحريني في أفق المئوية الأولى: أي مسار وأي أثر؟»، بإدارة جمال الصقر، ومشاركة راشد النجم، وعبدالله يوسف.

في بداية السهرة أشار الصقر إلى العديد من الطقوس التي احتضنت أو شكّلت نوعاً من المشهديات المسرحية، وهي كالتالي: أولاً، أفراح الزار قبل نشوء المسرح البحريني في 1925، حيث كانت حالة المشي على النار والجمر، تخلق شكلاً من المشهدية المسرحية، وتستقطب الجماهير التي كانت تتفاعل بقوة، وبقيت مستمرة إلى وقتنا هذا، مع اختفاء بعض المظاهر.

ثانياً، عودة الغواصين إلى الشاطئ، بعد فترة غياب ثلاثة أشهر، حيث كانت الأهازيج تصدح، ويحدث ضرب سعف النخيل بالبحر، وتغطيس القطط، وصراخ النسوة اللواتي كن يتوقعن عدم رجوع أزواجهن، وهو حدث تتخلله مشهدية مسرحية عالية.

ثالثاً، حالة خسوف القمر، حيث تقول المرويات الشعبية «إن الحوت يبتلع نصف القمر»، وهذا الحدث كان يحتضن مشهدية مسرحية كبيرة أيضاً، من ناحية الضرب على إيقاع الهاون، ومشي الرجال والنساء.

رابعاً: وداع رمضان، حيث كانت هناك مناطق في البحرين تشهد حفلات وتمثيليات مسرحية بهذه المناسبة.

وفي المداخلة الأولى، استعرض المخرج نجم الراشد، تاريخ المسرح البحريني، وتوقف عند محطات مهمة ومفصلية، حيث ارتبط المسرح في البحرين بالمدارس والتعليم، وكانت المحطة الأولى المدارس الحكومية، ففي العام 1925 قدمت مدرسة الهداية مسرحية «القاضي بأمر الله»، وتعتبر أول مسرحية معروفة في البحرين، تبعتها العديد من الأعمال التي احتضنتها المدارس. أما المحطة الثانية فكانت عبر المدارس الأهلية، وبرز فيها أسماء مثل: الشاعر إبراهيم العريض عميد الأدب البحريني، وعبدالرحمن المعاودة، اللذان اشتغلا على المسرح الشعري في مسرحيتي «سيف الدولة» 1931، و«وا معتصماه» 1932.

وجاءت المحطة الثالثة مع الأندية، التي ساهمت بشكل كبير في النهضة المسرحية في البحرين، وبرزت رموز مسرحية كبيرة من خلالها، ومن مسرحيات تلك الفترة «مجنون ليلى»، و«كليوباترا»، و«أهل الكهف»، و«فظائع الطليان».

تحدث الراشد عن تجربته الشخصية في المسرح مع فرقة «أوال»، مشيداً بمسرحية «البراحة» التي استمرت عروضها 40 ليلة، وأشار إلى أنه منذ العام 2005 بدأت المهرجانات والمشاركات الخارجية، كما تناول أسماء مسرحيات أخرى بعد التسعينات ساهمت في إثراء التجربة المسرحية البحرينية.

في المداخلة الثانية، تحدّث الفنان والمخرج عبد الله يوسف، عما أبرز الحركة المسرحية في البحرين وجعلها متحركة وثرية، عازياً السبب إلى ارتباطها بالمدّ الأدبي، حيث قام الأدباء بتأسيس الفرق المسرحية الأهلية، وكانت أول فرقة هي «أوال» في سبتمبر 1970، التي تأسست تحت مسمى «المسرح البحريني»، وقدمت أول عرض لها «كرسي عتيق». وقال: «أعظم ما في المسرح أن يظل هواية، ووفق هذا المفهوم سارت وتطورت الحركة المسرحية في البحرين، مدعومة بالأدباء والفنانين التشكيليين، وقد خلق المثلث (المسرح، الأدب، التشكيل) زخماً كبيراً، لأنه كان نابعاً من هواية وشغف وعشق بهذه الفنون».