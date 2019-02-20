شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث علاقات الصداقة مع ضيوف «آيدكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من رؤساء الوفود ووزراء الدفاع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذين يزورون البلاد حالياً للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019».

فقد التقى سموه - كلا على حدة - الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء جمهورية غينيا وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الحربي بجمهورية باكستان الإسلامية ورومان غولوفشينكو رئيس الهيئة الحكومية للصناعات العسكرية بجمهورية بيلاروسيا.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالضيوف، وتبادل معهم الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.

وتم خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، وما يتضمنه من عروض ولقاءات وفعاليات متنوعة، وملتقى للأفكار وتبادل الخبرات والتجارب لكبرى شركات ومصانع السلاح والدفاع العالمية.(وام)

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