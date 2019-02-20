الشيخة فاطمة تدعو للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي 15 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وكافة فئات المجتمع الى المشاركة في احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 من شهر مارس/‏‏ آذار.

وقالت سموها في تصريح لها بهذه المناسبة: إن هذا اليوم الذي احتفلت به الدولة لأول مرة في العام الماضي، هو يوم عزيز علينا جميعاً لأنه يخص أغلى ما نملك وهم فلذات الأكباد وجيل الحاضر وعدة المستقبل، ولذلك فنحن حريصون جميعاً على أن نوفر لأطفالنا بيئة صحية وآمنة وداعمة تساهم في تعزيز جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

وأوضحت سموها أن الدعوة شاملة وموجهة الى القطاعين العام والخاص، بما فيها الشركات الخاصة الصغيرة والكبيرة والبلديات والجامعات والمدارس والحضانات والأفراد، إضافة إلى وسائل الإعلام لتنفيذ نشاط أو مبادرة أو برنامج أو مسابقة أو حملة توعية على جميع الأصعدة تتناول حقوق الطفل.

وأشارت سمو أم الإمارات الى أن المطلوب من الجميع الاضطلاع بدورهم في المشاركة بفعاليات يوم الطفل الإماراتي من خلال مجموعة من الأنشطة وتوفير الفرص لجميع الأطفال المواطنين والمقيمين في الدولة وأصحاب الهمم، على أن تغطي هذه الأنشطة جميع المجالات بما فيها الفنية والثقافية والرياضية وحماية البيئة والإعلام والعلوم وعلوم الفضاء والتكنولوجيا وغيرها، بما يعكس دور هذه الجهات في تعزيز حقوق الأطفال وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2015 - 2030.

أضافت سمو الشيخة فاطمة: إننا نستلهم رؤية وتوجيهات مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تجاه الأطفال والذي كان يقول، إن الطفل فلذة الكبد ونور العين.. ابتسامته تضيء الدنيا علينا، وكان يؤكد لنا دائماً على المكانة الأساسية للطفل في التنمية الاجتماعية، ولذلك فإننا في الإمارات حريصون على رعاية الطفولة ولَدَيْنا بِفَضلِ الله، رؤيةٌ واضحة، تَهتمُّ برفع المكانة الفِكريةِ والاجتماعيةِ للطفل.

وأكدت سموها أن القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات باتت من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة وكانت سباقة في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أنه تأكيداً لحرص دولة الامارات وقيادتها على الطفولة فقد اعتمد «المجلس الوزاري للتنمية» برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس في العام الماضي أن يكون يوم 15 مارس/‏‏ آذار من كل عام يوم الاحتفال ب«يوم الطفل الإماراتي» حيث جاء هذا القرار بعد اعتماد قانون حماية الطفل وديمة في 15 مارس/‏‏ آذار 2016 للتأكيد على رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا أفرادا صالحين وفعالين في المجتمع وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والوصول لمئويتها 2071.

واختتمت سموها تصريحها بالقول: أهيب بكافة مؤسسات الدولة بأن يكون وسم #يوم_الطفل_الإماراتي 2019 أو #EmiratiChildrensDay2019

يستحق الاهتمام والتقدير وأن يكون فريدا في المشاركة الحكومية والخاصة من مؤسسات وأفراد في فعالياته وأن تتولى كل جهة مسؤولياتها في حماية الأطفال وتنشئتهم.

كما ان الموقع الإلكتروني الخاص بيوم الطفل الإمارتي www.ecd.ae يتضمن دليلا للمشاركة يحتوي على معلومات مفصلة عن آلية وكيفية المشاركة.