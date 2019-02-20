شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق المؤلف تحتاج إلى مزيد من الوعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نظم فرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أمس الأول، في مقره الجديد في مركز أبوظبي الثقافي والمعرفي، ندوة بعنوان «حقوق المؤلف وكيفية حمايتها في دولة الإمارات»، بحضور حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعدد من الكتاب والإعلاميين.

أدار الندوة الإعلامي محمد العلوان، وشارك فيها مجموعة من المستشارين القانونيين في شركة «إفيرشيدز ساذر لاند إنترناشيونال» في الإمارات، وهم: ناصر علي خصاونة، رئيس الشركة، كريستين خوري، رمزي نورسي، وجورج عون.

وناقشت الندوة عدة محاور رئيسية منها حقوق المؤلف في الإمارات وفقا للقوانين المطبقة، والإدارة الجماعية والحقوق المحمية، ودور المجلس الوطني للإعلام في حماية حقوق المؤلف وأبرز قراراته، وحقوق المؤلف وفقاً للقانون الدولي والمنظمات والمعاهدات الدولية، ورخصة المشاع الإبداعي.

وأوضح المتحدثون أن حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، ويغطي حق المؤلف مجموعة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى والأعمال الفنية والأفلام والبرامج الحاسوبية..إلخ، حيث تقسم الحقوق إلى نوعين، حقوق اقتصادية تمكن صاحبها من جني عائدات مالية من استخدام الغير لمصنفاته، وحقوق معنوية، أدبية، تحمي مصالح المؤلف غير الاقتصادية.

وأشاروا إلى جملة القوانين المطبقة في الإمارات فيما يخص هذا المجال، وأهمها: القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة «قانون الملكية الفكرية»، وأحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر «قانون المطبوعات والنشر»، وقرارات المجلس الوطني للإعلام ذات العلاقة.

وذكروا أن حقوق المؤلف وفقا للمادة 5 من قانون الملكية الفكرية تنص على أن، يتمتع مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة وخلفهم بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل، وهي تشمل: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة، الحق في نسبة المصنف باسم المؤلف، الحق في الاعتراض على تغيير المصنف إذا أدى التغيير إلى تشويه أو تحريف في المصنف أو إضرار بمكانة المؤلف، الحق في سحب المصنف من التداول إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك.

أما المادة 1 من قانون الملكية الفكرية فتعتبر المصنف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه، و يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة.

وتحدث المحاضرون عن الإدارة الجمعية لحقوق المؤلف، وتتمثل في جمعيات مهنية متخصصة في هذا المجال، ويجوز لأصحاب حقوق المؤلف أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى تلك الجمعيات لإدارتها، ولا يجوز لهذه الجمعيات ممارسة نشاطها من دون ترخيص سنوي من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وقال حبيب الصايغ: «إن أهمية موضوع الندوة لا يخفى على أحد، فهي بداية تأسيس وعي في هذا المجال، وسيتم تنظيم المزيد من الندوات وورش العمل في هذا الإطار».

وأضاف: «شكلت صيغة الإدارة الجمعية اختبارا حقيقيا لوزارة الاقتصاد فيما يخص الملكية الفكرية، وأطالب أن تعود الملكية الفكرية في الجانب الثقافي إلى وزارة الثقافة

وتنمية المعرفة، لأن وزارة الاقتصاد تفكر بطريقة تختلف عن تفكيرنا، هم يهتمون بالجانب الربحي، وزارة الاقتصاد في الإمارات وزارة ناجحة بالتأكيد في جميع المجالات، باستثناء مجالين هما الغلاء والملكية الفكرية، كما أن الثقافة ليست هاجسا للوزارة.

وقال نحن نطالب الآن كاتحاد كتاب وأدباء الإمارات بعودة الملكية الفكرية إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وهذا شيء طبيعي.

وسأل الصايغ المحاضرين عن ملاحظاتهم لقضايا المحاكم كم مؤلف اشتكى يريد حقوقه في محاكم الإمارات؟ وكم يدل هذا على وعي المؤلف الإماراتي في حقوقه، وهل هنالك تكرار لمؤلفين أصحاب حقوق يذهبون إلى المحاكم ؟

من جهتهم أكد المتحدثون في الندوة أن المحاكم لا تخلو من بعض هذه القضايا وأشادوا بجهود القضاء الإماراتي ونزاهته وسرعته.