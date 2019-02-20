الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 25 من "أنصار الله" غرب الضالع

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن العقيد نائف الصيادي، أحد ضباط اللواء 30 مدرع، أن "مواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية، التسلل باتجاه مواقع في حبيل نعمة بمديرية الحشاء غرب الضالع".



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القاهرة- سبوتنيك. وأكد العقيد الصيادي "إحباط قوات الجيش محاولة أنصار الله، وإجبارها على التراجع والفرار، بعد مصرع 15 من عناصرها، وجرح 10 آخرين".

وحسب الصيادي "تسعى أنصار الله من خلال مثل هذه المحاولات اليائسة إلى رفع الروح المعنوية لمقاتليها، عقب انتصارات الجيش التي توجت بتحرير مديرية الحشاء بشكل كامل".

وكان الجيش اليمني أعلن الأحد، استكمال تحرير مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع، عقب سيطرة قواته على سوق الطاحون وقلعة يراخ ومنطقة المطاوسة ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز "أنصار الله" جنوب المديرية، اثر مواجهات أسفرت عن مقتل 20 عنصراً من الجماعة بينهم قيادي وإصابة 15 آخرين.