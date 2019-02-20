الان تتابع قريبًا.. يمكنك التبرع عبر إنستجرام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير حديث عن أن تطبيق “إنستجرام” يعكف على تطوير ملصق جديد لجمع التبرعات بشكل مباشر، بعد طرحها على موقع “فيس بوك” منذ فترة.

وذكر موقع The Verge الأمريكي، أن “فيس بوك” طرحت فى وقت سابق ميزة التبرعات للحملات الخيرية وما شابه على الشبكة الرئيسية، لكنها الآن تسعى للتوسع بشكل أكبر لتقديمها على إنستجرام خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الباحثة “جين مانشون ونج” صورة للملصق الجديد الذى ظهر فى النسخة التجريبية متوسطًا ملصق الوسوم والساعة.

وقد كانت الحملات تستخدم الروابط فى القصة لتحويل المستخدم لصفحة جمع التبرعات، لكن مع الملصق الجديد فى انستجرام سيكون الأمر أكثر سهولة، إلا انه لا يمكن الجزم بإطلاقه قريبًا حتى الآن.