الجيش الفنزويلي يرد على ترامب: المعارضة لن تعزل مادورو إلا على جثثنا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو - اليوم الثلاثاء - إنّه يتعين على المعارضة أن تمر على "جثثهم" قبل أن تتمكن من عزل الرئيس نيكولاس مادورو وفرض حكومة جديدة.

وأضاف في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي، أوردتها وكالة "رويترز": "من يحاولون فرض رئيس هنا في فنزويلا سيضطرون للمرور على جثثنا".

وكان بادرينو يشير بذلك إلى زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

تأتي تصريحات الوزير الفنزويلي بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الجيش الفنزويلي لدعم زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو قبل فوات الأوان.

وقال ترامب أمام تجمع للفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة: "نحن نريد انتقالًا سلميًّا للسلطة في فنزويلا، لكن جميع الخيارات مطروحة"، مؤكدًا أنّ بلادة تريد إحلال الديمقراطية في فنزويلا وكوبا.

ودعا الجيش الفنزويلي للتوقف عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا للبلاد، مشيرًا إلى أنّ "الأخير" تعهَّد بالعفو العام عن المسؤولين في الأجهزة الأمنية الفنزويلية، الذين تتهمهم المعارضة بانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف ترامب: "لدى رسالة لكل ممثل شرعي في الحكومة الفنزويلية يدعم الرئيس مادورو للبقاء السلطة. العالم كله ينظر إليكم. لا يمكنكم الاختباء وراء الخيارات التي تواجهكم، يمكنك قبول عرض جوايدو السخي بالعفو والعيش بسلام مع عائلتكم".