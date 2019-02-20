أمريكي يطلق النار على نفسه "احتفالا" بعيد ميلاد ابنته

نقل رجل من مدينة هامبل بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المستشفى، بعد أن أطلق النار على نفسه في حفل عيد ميلاد ابنته، ووقع الحادث في 16 فبراير الجاري، عندما كانت الأسرة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها السادس عشر.

وقرر والد الفتاة، بهذه المناسبة، الترفيه عن ضيوف الاحتفال بميلاد ابنته وإظهار مهاراته في حمل السلاح، وأخذ بتدوير المسدس حول إصبعه بحركة خفة، وعرض قدراته أمام الحضور، إلا أنه لم يحسب نتائج حركاته البهلوانية بالمسدس، فأطلق النار على نفسه بغير قصد، بحسب "روسيا اليوم".

ولم يذكر الموقع الإخباري تفاصيل عن حالة الأمريكي، بعد نقله إلى المستشفى، إثر إصابته في بطنه بطلقة من المسدس.