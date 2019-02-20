شكرا لقرائتكم إطلاق سراح عمّال تونسيين خُطفوا في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس، طرابلس - رويترز، أ ف ب | منذ 23 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 01:27

أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان إطلاق سراح 14 عاملاً تونسياً كان مسلحون خطفوهم في غرب ليبيا قبل ثلاثة أيام.



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وأضافت الوزارة أن المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح العمال مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس، لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي.

وكان ناشط حقوقي صرح بأن هؤلاء العمال خطفوا في بلدة الزاوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس وهم في طريقهم إلى مصفاة نفط. وكان القنصل العام التونسي في ليبيا توفيق القاسمي أكد لوكالة «فرانس برس» الإفراج عن العمال.

وقال رئيس قسم الإعلام في إدارة أمن الزاوية شامر منير إن قوات الامن «هاجمت موقع احتجاز الرهائن وتمكنت من تحريرهم من دون قتال، كما لم يصب أحد». وتعذر على المسؤول تحديد ما اذا تم توقيف أحد من الخاطفين. ولم يقدم القنصل العام التونسي اي تفاصيل عن ظروف الافراج عن الرهائن التونسيين.

وكان الخاطفون طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن ليبي مسجون في تونس بعد ادانته بتهريب مخدرات، مقابل الافراج عنهم، بحسب شريط فيديو بث عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومصدر قريب من الملف.