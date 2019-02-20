العراق : داعش يعدم 6 مختطفين بمحافظة الأنبار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، أمس الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعدم 6 من المختطفين غرب ناحية النخيب بمحافظة الأنبار.

وأضاف الميالي - في تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية - أن تنظيم داعش أقدم على إعدام 6 من المختطفين وهم من أهالي الحيرة بمحافظة النجف اختطفهم التنظيم في ناحية النخيب، مبينا أنه "تم التعرف على الجثث " .

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ونقلت القناة عن أحد شيوخ القبائل بمحافظة الأنبار قوله،"إن الجثث عليها آثار إطلاق نار في الرأس".