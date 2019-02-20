شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : داعش يعدم 6 مختطفين بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، أمس الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعدم 6 من المختطفين غرب ناحية النخيب بمحافظة الأنبار.
وأضاف الميالي - في تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية - أن تنظيم داعش أقدم على إعدام 6 من المختطفين وهم من أهالي الحيرة بمحافظة النجف اختطفهم التنظيم في ناحية النخيب، مبينا أنه "تم التعرف على الجثث " .
ونقلت القناة عن أحد شيوخ القبائل بمحافظة الأنبار قوله،"إن الجثث عليها آثار إطلاق نار في الرأس".
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