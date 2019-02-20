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كسر البروتوكول
© REUTERS / HANDOUT
ومن المقرر أن يعقد مودي محادثات غدا مع ولي العهد الذي زار باكستان من قبل، حيث استقبل بحفاوة أيضا.
وأخذت الجولة بعدا إضافيا بعد تفجير في إقليم كشمير المتنازع عليه، يوم الخميس، ألقت الهند باللوم فيه على باكستان. وتحرص الجارتان على تعميق العلاقات مع السعودية، برغم زيادة التوتر بينهما بشدة.
وتعد السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، لكن وزارة الخارجية الهندية قالت الأسبوع الماضي إن البلدين وسعا الروابط لما هو أبعد من قطاع الطاقة، وإن الحكومتين اتفقتا على بناء شراكة استراتيجية.
وقال مسؤول هندي ووسائل إعلام رسمية سعودية، إن الهند تتوقع أن يعلن ولي العهد، خلال الزيارة، عن استثمار مبدئي في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وهو صندوق يشبه صناديق الثروة السيادية، للمساعدة في تسريع بناء موانئ وطرق سريعة.
© REUTERS / STRINGER
واتهمت نيودلهي، باكستان، بالضلوع في التفجير، وتوعدت بمعاقبة إسلام آباد، التي تنفي الاتهام الهندي.
وقال ولي العهد خلال زيارته لباكستان، إن المملكة وقعت اتفاقات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنه من المقرر أن يغادر الأمير نيودلهي، مساء الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لاستقبال ولي العهد السعودي... رئيس وزراء الهند يخرج عن البروتوكول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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