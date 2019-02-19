شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: انتهاء الهوية لا يمنع المستحقين من التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن موقف المنتهية هويتهم الوطنية من إتمام إجراءات التسجيل للحصول على الدعم.

وأكد البرنامج في تغريدة عبر حساب «خدمة العملاء» التابع له، أن تاريخ انتهاء الهوية الوطنية غير مطلوب للتسجيل في البرنامج.

مشيراً إلى أن المستفيد يمكنه الدخول للحساب من خلال البوابة الإلكترونية، واختيار «تسجيل جديد» وإدخال البيانات المطلوبة، التي تشمل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

كان برنامج «حساب المواطن»، أعلن مواعيد التحقق من الآيبان البنكي للمستفيدين الذين سجَّلوا قبل يوم 10 فبراير الجاري، وللذين سجَّلوا بعده، منوهاً بأنه في حال إضافة المستفيد الآيبان البنكي قبل ذلك التاريخ سيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر مارس، وستصله رسالة نصية عند تمام التحقق منه.

وتابع البرنامج أنه في حال أضاف المستفيد الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير، فسيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر «أبريل»، وستصل رسالة نصية إليه بذلك.