وأفاد البيان، بأنّ الضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 سنة، مشيرًا إلى أنّ العائلة السورية قدمت إلى كندا قبل نحو عامين.
يأتي هذا فيما قالت دانيال بيرت جارة العائلة، إنّها سمعت صوت انفجار في منتصف الليل قبل أن تشاهد النيران تلتهم المنزل، وأضافت: "سمعت انفجارًا مدويًّا بينما كنت في سريري مع ابنتي، وتلا ذلك صراخ امرأة، لذا قفزت من السرير ونظرت من النافذة وكل ما شاهدته هو ألسنة لهب تنبعث من الباب الخلفي إلى الشرفة".
وأضاف: "تختفي الكلمات عندما تنتهي حياة أطفال في هذا العمر، خاصة في ظروف كهذه".
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة مفجعة.. مصرع 7 أطفال من عائلة سورية إثر حريق هائل في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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