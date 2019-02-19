حادثة مفجعة.. مصرع 7 أطفال من عائلة سورية إثر حريق هائل في كندا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لقي سبعة أطفال من أسرة سورية مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جرّاء حريق شبَ في منزلهم بمدينة هاليفاكس الكندية.

وأعلنت شرطة المدينة، في بيان لها، أنّ حريقًا شبّ في منزل بهاليفاكس، أدى إلى مصرع سبعة أطفال لعائلة واحدة، وجرى نقل الوالدين إلى المستشفى نتيجة لإصابتهما بحروق.

وأفاد البيان، بأنّ الضحايا تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و17 سنة، مشيرًا إلى أنّ العائلة السورية قدمت إلى كندا قبل نحو عامين.

وأعرب عمدة هاليفاكس مايك سافاج، عن حزنه الشديد نتيجة الحادث، مقدما تعازيه الحارة للعائلة، مؤكدًا أنّ السلطات الكندية تحقق في أسباب اندلاع الحريق وستعلن عن النتائج عند التوصل إليها.

يأتي هذا فيما قالت دانيال بيرت جارة العائلة، إنّها سمعت صوت انفجار في منتصف الليل قبل أن تشاهد النيران تلتهم المنزل، وأضافت: "سمعت انفجارًا مدويًّا بينما كنت في سريري مع ابنتي، وتلا ذلك صراخ امرأة، لذا قفزت من السرير ونظرت من النافذة وكل ما شاهدته هو ألسنة لهب تنبعث من الباب الخلفي إلى الشرفة".

وكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو، على "تويتر": "قلبي مع الناجين من هذا الحريق الرهيب وأقاربهم، الذين منيوا بهذه الخسارة الفظيعة".

وأضاف: "تختفي الكلمات عندما تنتهي حياة أطفال في هذا العمر، خاصة في ظروف كهذه".