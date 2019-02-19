شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يطرح منافسا لمرشح ترامب على منصب رئيس البنك الدولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبير الاستثمار المصرفي زياد حايك في تغريدة عبر تويتر اليوم الثلاثاء إن لبنان رشحه لمنصب رئيس البنك الدولي، في أول تحد أمام مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة البنك.
وعرض حايك، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة في لبنان منذ عام 2006، أيضا خطاب ترشيح من وزارة المالية اللبنانية.
وينافس حايك ديفيد مالباس، مرشح ترامب للمنصب ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وتلقى مالباس استجابة فاترة من بعض أعضاء مجلس البنك الدولي بسبب وضعه كشخص مخلص لترامب انتقد البنك ومؤسسات متعددة الأطراف في الماضي.
وقد يكون من شأن انضمام حايك للسباق على المنصب جذب مرشحين آخرين للمنافسة التي من المقرر أن يتحدد القرار بشأنها قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل نيسان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يطرح منافسا لمرشح ترامب على منصب رئيس البنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.