بالصورة... أول رخصة قيادة سعودية صدرت قبل تأسيس المملكة

حصل الشيخ صالح بن محمد الباحوث، من الرياض، على أول رخصة قيادة سعودية قبل 79 عاما، وتحديدا في ديسمبر/ كانون الأول عام 1922، قبل تأسيس المملكة بـ 21 عاما.
وصدرت الرخصة للباحوث من الهند، بموجب الباب السادس من نظام السير في الهند الصادر عام 1914، حيث كان يستقر عدد من تجار نجد والخليج، بحسب موقع "أخبار 24" السعودي.
كما توضح أول رخصة قيادة في السعودية، أن رسوم استخراجها آنذاك، في بومباي تعادل 10 روبيات وروبيتين عن تجديدها، فيما كانت أول سيارة تدخل الرياض سيارة للملك عبد العزيز من طراز "فورد" موديل عام 1920م، أي أن الباحوث استخرج رخصته بعد ذلك التاريخ بعامين.
وتم تداول صورة أول رخصة قيادة سعودية، تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، في ثاني محطاته ضمن جولته الآسيوية، التي تشمل باكستان والهند.
ووصل ابن سلمان اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وكان في استقباله رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي.
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