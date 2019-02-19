شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة من وزير العمل بشأن عقود العاملين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم الثلاثاء، أن وزارته تعكف على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تشرف عليه الوزارة.

وقال: “إن وزارته بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تعمل على مجموعة مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفزه على التوطين، ورفع مستوى التنافسية”.

من جهته، أوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أحمد الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضح وكيل وزارة العمل، أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.